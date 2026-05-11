Cesari piccante a Pressing nella moviola di Parma-Roma | Forse stavolta al VAR nessuno ha bussato
Durante la trasmissione Pressing, l'ex arbitro ha commentato un episodio del match Parma-Roma, focalizzandosi sul contatto tra un difensore e un giocatore della Roma in area. Nel corso della moviola, ha osservato che questa volta al VAR nessuno potrebbe aver chiamato l'arbitro per intervenire sulla scena. La discussione si è concentrata sulla decisione di non intervenire in quella particolare situazione.
La battuta dell'ex arbitro in diretta mentre commenta il contatto tra Valenti e Mancini in piena area. "Mi viene da dire che il video era spento, si erano appisolati oppure.".🔗 Leggi su Fanpage.it
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