Cerbero anzi Guardium | come funziona e quali infrazioni rileva il mastino digitale delle multe

Un nuovo sistema digitale chiamato Guardium sta entrando in funzione, in grado di leggere targhe e confrontare dati in tempo reale. Questo strumento non si limita a controlli di velocità, ma identifica veicoli in divieto di sosta, senza assicurazione o parcheggi abusivi. La tecnologia permette di rilevare infrazioni in pochi secondi, senza la necessità di intervento umano diretto. È stato attivato in alcune aree della città e si prepara a estendersi.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui