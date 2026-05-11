Cerbero anzi Guardium | come funziona e quali infrazioni rileva il mastino digitale delle multe
Un nuovo sistema digitale chiamato Guardium sta entrando in funzione, in grado di leggere targhe e confrontare dati in tempo reale. Questo strumento non si limita a controlli di velocità, ma identifica veicoli in divieto di sosta, senza assicurazione o parcheggi abusivi. La tecnologia permette di rilevare infrazioni in pochi secondi, senza la necessità di intervento umano diretto. È stato attivato in alcune aree della città e si prepara a estendersi.
Firenze, 11 maggio 2026 – Non un autovelox, ma un vero e proprio “mastino digitale” capace di leggere targhe, incrociare dati e individuare in pochi secondi auto in divieto, mezzi senza assicurazione o parcheggi abusivi. Al via da giugno. Da fine giugno Guardium, inizialmente conosciuto come Cerbero, il nuovo sistema tecnologico della polizia municipale di Firenze, entrerà ufficialmente in funzione dopo mesi di prove tecniche e verifiche sul campo. Un debutto destinato a cambiare il modo in cui verranno effettuati i controlli sulle strade cittadine. Firenze, da giugno arriva Cerbero Quattro auto della municipale. Il dispositivo sarà installato su quattro auto della municipale che pattuglieranno le zone più congestionate della città, con particolare attenzione al centro storico e alle Zcs.🔗 Leggi su Lanazione.it
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