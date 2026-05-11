C’è una montagna di costi e burocrazia Il Cai mette in vendita la ’Capanna Monza’

Il Club alpino italiano ha annunciato la messa in vendita della Capanna Monza, situata sulle Grigne lecchesi. La decisione arriva in un momento in cui il settore dei rifugi sta attraversando cambiamenti, con alcuni giovani interessati a gestire queste strutture. La struttura, che ha una lunga storia nella zona, si prepara a un passaggio che coinvolge aspetti legati ai costi e alla burocrazia.

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ESINO LARIO (Lecco) Mentre il mondo dei rifugi Cai vive una fase di trasformazione e attira giovani pronti a diventare gestori, sulle Grigne lecchesi c’è una struttura storica che si prepara a un passaggio delicato. Non un segnale di crisi generale, ma il simbolo di quanto oggi sia diventato complesso amministrare un presidio alpino. Così il Rifugio Bogani, sopra Esino Lario, potrebbe presto cambiare proprietà dopo oltre un secolo di storia legata al Cai Monza. A quota 1.816 metri, affacciato sui versanti della Grigna Settentrionale, il Bogani è da generazioni un punto di riferimento per escursionisti e alpinisti. Ora il Cai Monza ha aperto una manifestazione d’interesse per raccogliere candidature finalizzate all’acquisizione della struttura.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - "C’è una montagna di costi e burocrazia". Il Cai mette in vendita la ’Capanna Monza’ ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Coltelli e Decreto Sicurezza, il CAI scrive al governo: “Strumenti essenziali in montagna, serve una deroga”Il Club Alpino Italiano ha chiesto una "deroga esplicita per le attività escursionistiche, alpinistiche e di soccorso in ambiente naturale" al... Cai Fivizzano: scuola di montagna per zero impronta ecologicaLa palestra dell’Istituto Comprensivo Igino Cocchi a Licciana Nardi è diventata il punto di partenza per una nuova generazione di custodi della... Argomenti più discussi: C’è una montagna di costi e burocrazia. Il Cai mette in vendita la ’Capanna Monza’; Monza, il Cai vende il rifugio Bogani sulla Grigna: offerte fino al 30 maggio; Il CAI Monza vende la … Monza; Il rifugio Bogani sulla Grigna cambia proprietà dopo 120 anni: la storia del Cai finisce in vendita.