Catania buco di 7,7 milioni | il debito per un esproprio degli anni ’90

A Catania si parla di un debito di 7,7 milioni di euro legato a un’espropriazione avvenuta negli anni ’90. La cifra è stata accumulata nel tempo, senza interventi significativi per risolvere la questione. Restano aperte le domande su come sia stato possibile che questa situazione si sia protratta per così tanti anni e su chi abbia contribuito a mantenere inattiva la burocrazia, facendo aumentare il debito complessivo.

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