Catania buco di 7,7 milioni | il debito per un esproprio degli anni ’90
A Catania si parla di un debito di 7,7 milioni di euro legato a un’espropriazione avvenuta negli anni ’90. La cifra è stata accumulata nel tempo, senza interventi significativi per risolvere la questione. Restano aperte le domande su come sia stato possibile che questa situazione si sia protratta per così tanti anni e su chi abbia contribuito a mantenere inattiva la burocrazia, facendo aumentare il debito complessivo.
? Domande chiave Come è stato possibile trasformare un esproprio degli anni '90 in un debito?. Chi ha causato l'inerzia burocratica che ha gonfiato la cifra finale?. Perché il Comune ha ignorato le sentenze del TAR per decenni?. Quali conseguenze avrà questo buco di bilancio sulla gestione post-dissesto?.? In Breve Causa legale avviata dal proprietario nel 2002 per occupazione illegittima del terreno.. Interessi e rivalutazioni hanno gonfiato il debito oltre i 7,7 milioni di euro.. Il Tar ha annullato il rigetto della Direzione Patrimonio per incompetenza amministrativa.. L'onere economico grava su Catania dopo il recente superamento del dissesto finanziario.🔗 Leggi su Ameve.eu
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