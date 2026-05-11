Castelli Futura | il progetto di Di Simone tra memoria e innovazione
Il progetto Castelli Futura, promosso da Di Simone, coinvolge il liceo Grue e il museo delle ceramiche, affrontando temi legati alla tutela dell'artigianato locale e alla digitalizzazione delle collezioni. Tra le questioni sollevate, si discute su come il liceo possa contribuire alla salvaguardia delle tradizioni artigianali e sulla necessità di rendere il museo delle ceramiche accessibile online e sotto gestione statale.
? Domande chiave Come può il liceo Grue salvare l'artigianato locale?. Perché il museo delle ceramiche deve diventare digitale e statale?. Come può l'economia civile fermare lo spopolamento delle montagne?. Chi guiderà il ponte tra i vecchi abitanti e i giovani?.? In Breve Incontri territoriali a Villa Rossi e nelle Casette il 10 maggio 2026.. Raffaele Spadano propone modelli di economia civile per contrastare lo spopolamento montano.. Sinergia tra liceo Grue e botteghe artigiane per valorizzare la tradizione ceramica.. Proposta di statalizzazione e digitalizzazione del patrimonio del museo delle ceramiche.. Sabato 9 maggio 2026, a Castelli, la lista civica guidata da Ludovica Di Simone ha presentato ufficialmente il progetto Castelli Futura durante un comizio dedicato alla rinascita del territorio.🔗 Leggi su Ameve.eu
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