Un nuovo evento, attesissimo, per la grande famiglia di Milly Carlucci. Simone Di Pasquale, colonna portante di Ballando con le Stelle e volto amatissimo dal pubblico di Rai1, è pronto a compiere il grande passo. Dopo anni trascorsi a insegnare le coreografie più disparate, il ballerino romano si appresta ora a danzare il suo ballo più importante: quello verso l’altare insieme alla compagna Maria Di Stolfo. Un amore ritrovato e consolidato. La storia tra Simone Di Pasquale e Maria Di Stolfo è una bellissima testimonianza di come il destino, a volte, decida di fare dei giri immensi per poi tornare al punto di partenza. I due si erano infatti conosciuti molti anni fa, vivendo un legame che però si era interrotto. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Simone Di Pasquale, il maestro di Ballando con le Stelle si sposa: chi è la futura moglie

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Ballando con le Stelle, il maestro Simone Di Pasquale si sposa: chi è la futura moglie

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