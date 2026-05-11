Castellazzo il noir di Maffeo e Morchio | appuntamento a Micarella

A Castellazzo, si terrà un evento dedicato al noir con la presentazione di due opere scritte dagli autori Maffeo e Morchio. L'appuntamento si svolgerà nella zona Micarella e prevede la discussione dei romanzi durante un incontro pubblico. I partecipanti potranno ascoltare le descrizioni delle opere e conoscere i dettagli delle storie narrate dagli autori, senza altri approfondimenti o commenti aggiuntivi.

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? Punti chiave Chi sono gli autori che porteranno il noir nella zona Micarella?. Cosa aspettarsi dalle due opere presentate durante l'incontro?. Come cambierà la vita sociale di Castellazzo con questo evento gratuito?. Perché la Fondazione ha scelto proprio questo territorio per il tour?.? In Breve Sabato 16 maggio ore 17.30 presso via Baudolino Giraudi 421 zona Micarella. Moderatore Piero Spotti presenta i volumi di Arianna Destito Maffeo e Bruno Morchio. Ingresso gratuito per la rassegna Nottinere in Tour della Fondazione Luigi Longo-Cargo21. Contatti via telefono 3383285336 o 3939094004 e mail [email protected]. Sabato 16 maggio alle ore 17.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Castellazzo, il noir di Maffeo e Morchio: appuntamento a Micarella ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Tom Ford Noir Extreme: L’uomo noir che osa l’eccesso Incendio all’Osteria 4 leoni di Castellazzo di BollatePrevenzione, diagnosi precoce e cure più coordinate per chi soffre di diabete e obesità.