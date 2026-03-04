Incendio all’Osteria 4 leoni di Castellazzo di Bollate

Questa mattina alle 7.30 un incendio si è sviluppato all’interno dell’Osteria 4 Leoni a Castellazzo di Bollate. Le fiamme hanno causato danni alla struttura e hanno richiesto l’intervento dei vigili del fuoco. Sul posto sono arrivati i soccorritori che hanno lavorato per domare l’incendio e mettere in sicurezza l’area. Non sono ancora note le cause che hanno scatenato le fiamme.

