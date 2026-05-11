A Lecce, il tribunale ha deciso di costituirsi parte civile nel procedimento riguardante il caso Delli Noci, con l’obiettivo di tutelare il danno d’immagine. Durante la discussione, tre assessori hanno lasciato l’aula mentre si avvicinava la votazione finale. Gli avvocati hanno esaminato circa 47.000 documenti, ma al momento non sono stati resi noti i dettagli delle prove raccolte.

? Punti chiave Perché tre assessori hanno abbandonato l'aula durante il voto decisivo?. Quali prove sono contenute nei 47mila documenti analizzati dagli avvocati?. Chi sono i 27 indagati coinvolti nel sistema di favoritismi?. Come influirà la richiesta di risarcimento sulla strategia della difesa?.? In Breve Udienza preliminare fissata per il 10 luglio 2026 davanti alla giudice Tea Verderosa.. Tre assessori, Guido, Scorrano e Capoccia, hanno espresso dissenso abbandonando l'aula comunale.. L'avvocata Francesca Conte deve analizzare oltre 47mila documenti contenuti negli atti processuali.. Indagini della Guardia di Finanza su 27 indagati per fatti occorsi tra 2018 e 2021.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caso Delli Noci: Lecce si costituisce parte civile per il danno d’immagine

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