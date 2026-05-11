Caso Ceschin | Mateo Garcia presenta ricorso contro l’ergastolo
Mateo Garcia ha presentato ricorso contro la condanna all’ergastolo nel caso Ceschin. Le nuove memorie della difesa potrebbero influenzare l’andamento del processo, anche se non è ancora chiaro come. Si stanno esaminando alcune prove che potrebbero mettere in discussione il collegamento tra Garcia e il presunto mandante dell’omicidio. Il procedimento continuerà con verifiche e discussioni sulle evidenze presentate.
? Punti chiave Come cambierà il processo dopo le nuove memorie della difesa?. Quali prove possono smantellare il legame con il presunto mandante?. Perché le dichiarazioni di Joel Lorenzo sono state ritenute decisive?. Cosa emergerà dal nuovo esame delle confessioni dei due imputati?.? In Breve Sergio Lorenzo punta alla riforma della condanna insieme a Mateo Garcia.. Joel Lorenzo ha ricevuto 20 anni di carcere per il delitto.. Il presunto mandante Enzo Lorenzon è deceduto nell'anno 2025.. Delitto avvenuto nella sera del 23 giugno 2023 in via XXVIII Aprile.. Mateo Garcia, il trentunenne dominicano accusato di aver ucciso la settantaduenne Margherita Ceschin a Conegliano, ha presentato ricorso contro la condanna all’ergastolo davanti al tribunale dell’Appello di Venezia.🔗 Leggi su Ameve.eu
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