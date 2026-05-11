Caso Ceschin | Mateo Garcia presenta ricorso contro l’ergastolo

Mateo Garcia ha presentato ricorso contro la condanna all’ergastolo nel caso Ceschin. Le nuove memorie della difesa potrebbero influenzare l’andamento del processo, anche se non è ancora chiaro come. Si stanno esaminando alcune prove che potrebbero mettere in discussione il collegamento tra Garcia e il presunto mandante dell’omicidio. Il procedimento continuerà con verifiche e discussioni sulle evidenze presentate.

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