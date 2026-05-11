Casenuove Gambassi Salvi con Bellucci gol
Nel match tra Casenuove Gambassi e La Querce, la squadra di casa ha conquistato la vittoria grazie a un gol di Bellucci. La gara si è svolta sul campo di Casenuove Gambassi, con i padroni di casa che hanno schierato Neri, Marku, Fall, Reale, Nika, Castaldi, Donati e Marconcini, sostituito al 79’ da Manganiello Fi. La formazione avversaria ha partecipato con altri giocatori, ma non è riuscita a segnare.
CASENUOVE GAMBASSI 1 LA QUERCE 0 CASENUOVE GAMBASSI TERME: Neri, Marku, Fall, Reale, Nika, Castaldi, Donati (79’ Marconcini) Manganiello Fi. (55’ Campatelli) Meoni, Fioravanti, Bellucci (88’ De Maria). A disp.: Spini, Hamediani, Hoxhaj, Manganiello Fe., Paoletti. All.:Scardigli. LA QUERCE: Gnerucci, Abbacchini, Galeotti, Paoli, Ricordati, Nocentini, Carku (60’ Oriti P.) Ammendola N., Sgroi, Ammendola L, Scardilli (79’ Cerciello) A disp.:Mugnaini, Oriti D., Silveri, Cini, Cocci, Sensoli, Mauro. All.:De Fazio. Arbitro: Filippo Serpentoni della sezione di Pistoia. Marcatori: 75’ Bellucci Un gol di Bellucci ha consentito al Casenuove Gambassi Terme di battere i pratesi de La Querce, conquistando il diritto di continuare a disputare il campionato di Seconda Categoria anche per la prossima stagione.🔗 Leggi su Lanazione.it
Notizie correlate
Parla il trequartista con il fiuto del gol: 5 reti in stagione. Terranuova e l’impresa con il Tau: "Salvi, ma daremo tutto per vincere»Il Terranuova Traiana si prepara all’ultima trasferta dell’anno, quella in programma domani ad Altopascio contro il Tau.
Bianconeri già salvi. Il Trestina scivola al "Bernicchi» con il Prato. Un gol per tempo, ma alla fine applausi per tuttiTRESTINA 0 PRATO 2 TRESTINA (3-4-2-1): Bonifacio 5,5; Bussotti 6,5, Sensi 6, Ubaldi 6 (38’ s.