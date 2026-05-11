Casenuove Gambassi Salvi con Bellucci gol

Nel match tra Casenuove Gambassi e La Querce, la squadra di casa ha conquistato la vittoria grazie a un gol di Bellucci. La gara si è svolta sul campo di Casenuove Gambassi, con i padroni di casa che hanno schierato Neri, Marku, Fall, Reale, Nika, Castaldi, Donati e Marconcini, sostituito al 79’ da Manganiello Fi. La formazione avversaria ha partecipato con altri giocatori, ma non è riuscita a segnare.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui