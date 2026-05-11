Case a Genova gli acquirenti cercano soprattutto il quattro locali

Da genovatoday.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Genova, chi cerca casa si orienta principalmente verso appartamenti con quattro locali. Secondo le analisi dell’Ufficio Studi Gruppo Tecnocasa, nelle grandi città a gennaio 2026, il 41,2% delle richieste riguarda trilocali. La domanda si concentra quindi su abitazioni di dimensioni intermedie, con preferenze che si riflettono anche nel mercato genovese.

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Secondo le analisi dell’Ufficio Studi Gruppo Tecnocasa, nelle grandi città a gennaio 2026 la domanda immobiliare si concentra prevalentemente sul trilocale, che raccoglie il 41,2% delle richieste. Seguono il bilocale (24,9%) e il quattro locali (22,3%). Il trilocale si conferma dunque la.🔗 Leggi su Genovatoday.it

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