Case a Genova gli acquirenti cercano soprattutto il quattro locali

A Genova, chi cerca casa si orienta principalmente verso appartamenti con quattro locali. Secondo le analisi dell’Ufficio Studi Gruppo Tecnocasa, nelle grandi città a gennaio 2026, il 41,2% delle richieste riguarda trilocali. La domanda si concentra quindi su abitazioni di dimensioni intermedie, con preferenze che si riflettono anche nel mercato genovese.

Secondo le analisi dell’Ufficio Studi Gruppo Tecnocasa, nelle grandi città a gennaio 2026 la domanda immobiliare si concentra prevalentemente sul trilocale, che raccoglie il 41,2% delle richieste. Seguono il bilocale (24,9%) e il quattro locali (22,3%). Il trilocale si conferma dunque la.🔗 Leggi su Genovatoday.it

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