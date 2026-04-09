A Milano alcune case raggiungono i 27mila euro a mq | boom di acquirenti internazionali

A Milano alcune abitazioni di lusso raggiungono quotazioni di 27.000 euro al metro quadrato, attirando numerosi acquirenti stranieri. La città si conferma leader nel settore immobiliare di fascia alta in Italia, secondo un report di Engel&Völkers Italia. Sono stati registrati aumenti di interesse e di transazioni nel segmento più esclusivo del mercato residenziale. La domanda internazionale continua a sostenere i prezzi elevati delle abitazioni di prestigio in città.

Milano si conferma al primo posto nell'immobiliare premium a livello italiano, secondo il report di Engel&Volkers Italia. Cresce l'interesse di acquirenti italiani ma soprattutto internazionali. Alcune case milanesi si aggirano intorno a 27mila euro al mq. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Lusso immobiliare: boom di domanda e Milano vola a 27.000 €/mqIl mercato immobiliare di alta gamma in Italia mostra una vitalità sorprendente, con un incremento della domanda del 6,3% registrato nel corso del...

Milano: 21.000 mq di case sociali e piazza ipogea per ScaloLa Giunta comunale ha dato il via libera al piano attuativo per la nascita del nuovo quartiere Scalo Greco-Breda a Milano.

Temi più discussi: Affitti, Milano è la città più cara: la classifica aggiornata dei prezzi e i quartieri più cari (più uno economico); Com'è vivere a Milano? I migliori quartieri, opportunità, costi, pro e contro; Case della Comunità: ANCI Lombardia e Mario Negri presentano soluzioni concrete per i cittadini; Case di lusso, boom di investimenti al Sud, il Nord punta sulla residenza.

A Milano alcune case raggiungono i 27mila euro a mq: boom di acquirenti internazionaliMilano si conferma al primo posto nell'immobiliare premium a livello italiano, secondo il report di Engel&Volkers Italia ... fanpage.it

Nel 2025 è aumentato il valore delle case, a Roma e Milano le percentuali più alte: ecco tutti i dettagliIl valore delle case nel 2025 è aumentato vertiginosamente: Roma e Milano hanno le percentuali più alte, i dettagli. designmag.it

Corteo ProPal a Milano nel sabato di Pasqua Alcune centinaia di manifestanti hanno sfilato con cappi, catene e mani insanguinate per denunciare la condizione dei detenuti palestinesi e protestare contro guerra, occupazione e pena di morte. Durante il p - facebook.com facebook