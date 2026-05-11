Casa Riformista inaugura il punto elettorale e presenta i candidati Saccardi | Qui per Ceccarelli il candidato migliore

Oggi è stato aperto ufficialmente il nuovo punto elettorale di Casa Riformista, con la presentazione dei candidati della lista che sostiene il candidato di centrosinistra. La cerimonia ha visto la partecipazione di un rappresentante del partito, che ha dichiarato il suo supporto al candidato capolista, sottolineando la scelta di questa figura come la migliore per le prossime elezioni. La sede si trova in una zona centrale della città.

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Taglio del nastro questo pomeriggio per il punto elettorale di Casa Riformista, la lista a sostegno del candidato di centro sinistra Vincenzo Ceccarelli che ha come capolista Giovanni Grasso.Ospite dell'evento la presidente del Consiglio della Regione Toscana Stefania Saccardi. “Questo punto.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Arezzo, Ceccarelli lancia Casa Riformista: 21 candidati in lista? Cosa scoprirai Chi sono i leader che guidano la nuova lista di Ceccarelli? Perché alcuni esponenti hanno abbandonato questa coalizione per... Comunali, il progetto Avanti Casa Riformista inaugura la campagna elettoraleUna prima presentazione oggi per inaugurare la campagna elettorale, a cui ne seguiranno altre con più ampio e disteso spazio ai candidati di Avanti... Argomenti più discussi: Comunali, il progetto Avanti Casa Riformista inaugura la campagna elettorale; Casa Riformista inaugura il comitato elettorale; Casa Riformista, la presentazione della lista; Nuovo ponte sull’Arno tra Figline Incisa e Reggello, Casa Riformista: Ora servono tempi certi. Comunali, il progetto Avanti Casa Riformista inaugura la campagna elettorale ift.tt/dpxPQa5 ift.tt/j5FNa02 x.com Casa Riformista: «Fermiamo il declino» a VogheraVOGHERA. È stata presentata la lista Casa Riformista, il progetto politico che mira a unire l'area liberal-democratica e moderata in vista del voto del 24 e 25 maggio. Al tavolo dei relatori, il ... laprovinciapavese.gelocal.it