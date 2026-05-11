Capitaneria di porto pubblicato il bando per un posto da allievo ormeggiatore e barcaiolo
La Capitaneria di porto di Messina A.M.S. ha pubblicato un bando di concorso per l'assunzione di un allievo ormeggiatore e barcaiolo. La selezione riguarda le posizioni disponibili presso gli approdi del Compartimento marittimo messinese. La pubblicazione del bando è stata resa nota recentemente, con scadenza per la presentazione delle domande ancora da definire. Le procedure di selezione si rivolgono a candidati interessati a lavorare nel settore marittimo.
La Capitaneria di porto di Messina A.M.S. ha reso noto la pubblicazione di un bando di concorso per l’assunzione di un allievo ormeggiatore e barcaiolo negli approdi del Compartimento marittimo messinese.L’avviso è contenuto nella Gazzetta Ufficiale 4ª Serie Speciale Concorsi ed Esami n. 35.🔗 Leggi su Messinatoday.it
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