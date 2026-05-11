Camminata a sei zampe la passeggiata patrimoniale a Pontecasale di Candiana

Da padovaoggi.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 23 maggio si terrà una passeggiata patrimoniale a Pontecasale di Candiana, organizzata dalla Comunità Faro Pontecasale APS in collaborazione con la Parrocchia di S. Leonardo. La camminata, intitolata «Camminata a sei zampe», coinvolgerà i partecipanti alla scoperta delle proprietà storiche e naturali del territorio locale. L’evento si svolgerà nel rispetto delle normative vigenti e prevede un percorso accessibile a tutti.

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La Comunità Faro Pontecasale APS, in collaborazione con la Parrocchia di S. Leonardo di Pontecasale, organizza per sabato 23 maggio  la «Camminata a sei zampe», una passeggiata patrimoniale tra le bellezze del territorio.L’invito è rivolto a chiunque desideri partecipare a una camminata nel verde.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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