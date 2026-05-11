Camminata a sei zampe la passeggiata patrimoniale a Pontecasale di Candiana

Sabato 23 maggio si terrà una passeggiata patrimoniale a Pontecasale di Candiana, organizzata dalla Comunità Faro Pontecasale APS in collaborazione con la Parrocchia di S. Leonardo. La camminata, intitolata «Camminata a sei zampe», coinvolgerà i partecipanti alla scoperta delle proprietà storiche e naturali del territorio locale. L’evento si svolgerà nel rispetto delle normative vigenti e prevede un percorso accessibile a tutti.

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