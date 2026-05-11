Cambiamenti climatici question time a Pisa | Bisogna ripristinare il verde e togliere asfalto
Nel prossimo Consiglio comunale di Pisa, previsto per martedì 12 maggio, sarà affrontato un question time promosso da Diritti in Comune. La discussione si concentrerà sulla partecipazione del Comune alla consultazione nazionale riguardante il Piano Nazionale di Ripristino. Contestualmente, si parlerà di interventi sul verde pubblico e sulla rimozione di aree asfaltate, temi collegati ai cambiamenti climatici.
Diritti in Comune ha presentato un question time che sarà discusso nel Consiglio comunale di domani, martedì 12 maggio, per "chiedere chiarezza sulla partecipazione del Comune di Pisa alla consultazione nazionale sul Piano Nazionale di Ripristino (Pnr). Il Piano, varato dal Mase (Ministero.🔗 Leggi su Pisatoday.it
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