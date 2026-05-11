Calendario scolastico 2026 27 quando inizia la scuola a settembre | le date per regione AGGIORNATO
Mentre l’anno scolastico attuale si avvia alla conclusione, le Regioni hanno pubblicato i calendari ufficiali per l’anno 20262027. Le date di inizio delle lezioni a settembre sono state rese note, con variazioni tra le diverse aree del paese. Queste delibere stabiliscono anche le festività e le pause previste nel prossimo anno scolastico. La pubblicazione dei calendari segue il termine dell’anno in corso e permette alle scuole di organizzarsi in anticipo.
Mentre l’anno scolastico in corso volge quasi al termine, le Regioni pubblicano le delibere relative ai calendari per il 20262027. Restano ferme, per tutte le scuole, le festività nazionali previste dalla normativa. L'articolo Calendario scolastico 202627, quando inizia la scuola a settembre: le date per regione AGGIORNATO.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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