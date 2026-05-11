Calendario scolastico 2026 27 quando inizia la scuola a settembre | le date per regione AGGIORNATO

Mentre l’anno scolastico attuale si avvia alla conclusione, le Regioni hanno pubblicato i calendari ufficiali per l’anno 20262027. Le date di inizio delle lezioni a settembre sono state rese note, con variazioni tra le diverse aree del paese. Queste delibere stabiliscono anche le festività e le pause previste nel prossimo anno scolastico. La pubblicazione dei calendari segue il termine dell’anno in corso e permette alle scuole di organizzarsi in anticipo.

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Mentre l’anno scolastico in corso volge quasi al termine, le Regioni pubblicano le delibere relative ai calendari per il 20262027. Restano ferme, per tutte le scuole, le festività nazionali previste dalla normativa. L'articolo Calendario scolastico 202627, quando inizia la scuola a settembre: le date per regione AGGIORNATO.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Calendario scolastico 2026/27, quando inizia la scuola a settembre: le date delle delibere regionali [AGGIORNATO]Mentre l’anno scolastico in corso è ancora nel pieno delle attività didattiche, le Regioni iniziano a pubblicare le delibere relative ai calendari... Argomenti più discussi: Calendario scolastico 2026-2027 nazionale e regionale: date, ponti, festività e altre chiusure; Ponti scuola 2026/2027, pochi giorni festivi a ridosso dei weekend: ecco le date; Calendario scolastico 2026-27: i ponti sono (quasi) spariti; Primo giorno di scuola 2026, il calendario è già pronto: ecco chi rientra prima e tutte le date ufficiali. Calendario scolastico 2026-27, in Piemonte la prima campanella il 14 settembre lastampa.it/torino/2026/05… @LaStampa x.com Thread Giornaliero: per domande semplici, post minori e nuovi arrivati [contiene link utili!] (05 Maggio 2026) reddit