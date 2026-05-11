Calciomercato Inter obiettivo Koné | priorità a centrocampo per Chivu
Durante la partita di domenica al “Tardini” tra Parma e Roma, si è notato un interesse dell’Inter per il calciomercato. La società nerazzurra sta puntando a rinforzare il centrocampo e ha messo nel mirino un giocatore chiamato Koné. La priorità rimane quella di migliorare le opzioni a centrocampo, mentre il difensore e capitano, Chivu, continua a essere una figura importante per la squadra.
Nella pazza partita di domenica 10 maggio al “Tardini” di Parma tra i padroni di casa e la Roma c’era anche un pizzico di Inter. Sì, perché lo scout nerazzurro era in tribuna a seguire attentamente un giocatore da tempo sotto la lente dei dirigenti nerazzurri: quel Manù Konè che rimane sempre uno dei principali obiettivi per il futuro centrocampo nerazzurro. Muscoli e fisicità: quello che Chivu vuole per la prossima stagione. Konè rappresenta l’identikit ideale del giocatore che l’Inter cerca per gli anni a venire. Fisicità, dinamicità e tecnica sono le caratteristiche peculiari del centrocampista classe ’01. Se a questo uniamo la giovane età e le ampie prospettive di crescita ecco che si completa un profilo ideale per la squadra di Cristian Chivu, suo estimatore sin dall’estate scorsa.🔗 Leggi su Forzainter.eu
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