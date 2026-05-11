Calciomercato Inter obiettivo Koné | priorità a centrocampo per Chivu

Durante la partita di domenica al “Tardini” tra Parma e Roma, si è notato un interesse dell’Inter per il calciomercato. La società nerazzurra sta puntando a rinforzare il centrocampo e ha messo nel mirino un giocatore chiamato Koné. La priorità rimane quella di migliorare le opzioni a centrocampo, mentre il difensore e capitano, Chivu, continua a essere una figura importante per la squadra.

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Nella pazza partita di domenica 10 maggio al “Tardini” di Parma tra i padroni di casa e la Roma c’era anche un pizzico di Inter. Sì, perché lo scout nerazzurro era in tribuna a seguire attentamente un giocatore da tempo sotto la lente dei dirigenti nerazzurri: quel Manù Konè che rimane sempre uno dei principali obiettivi per il futuro centrocampo nerazzurro. Muscoli e fisicità: quello che Chivu vuole per la prossima stagione. Konè rappresenta l’identikit ideale del giocatore che l’Inter cerca per gli anni a venire. Fisicità, dinamicità e tecnica sono le caratteristiche peculiari del centrocampista classe ’01. Se a questo uniamo la giovane età e le ampie prospettive di crescita ecco che si completa un profilo ideale per la squadra di Cristian Chivu, suo estimatore sin dall’estate scorsa.🔗 Leggi su Forzainter.eu © Forzainter.eu - Calciomercato Inter, obiettivo Koné: priorità a centrocampo per Chivu ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Calciomercato Inter, Kone resta il preferito per il centrocampo: Chivu lo vuole per un motivo. Ecco qualedi Alberto PetrosilliCalciomercato Inter, Chivu vuole assolutamente Koné per il centrocampo della prossima stagione: ecco il motivo L’Inter di... Calciomercato Inter LIVE: Pronta la rivoluzione a centrocampo. Occhi puntati su Konédi Redazione Inter News 24 Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Argomenti più discussi: Calciomercato – La doppia strategia per Nico Paz che intriga il Real Madrid; Calciomercato Inter, tanti i nomi ai quali lavorano i nerazzurri; Calciomercato, l'Inter guarda già al futuro: i 5 obiettivi per l'estate dei Campioni d'Italia; Inter, obiettivi precisi: da Nico Paz a Koné. L'Inter prepara la rivoluzione: ecco i nomi per la nuova squadra di Chivu! ? internews24.com/mercato-inter-… #Inter #Calciomercato #Chivu #SerieA x.com [Nico Schira] NOTIZIA: #Inter è pronta a iniziare il processo di ESTENSIONE del contratto di Piero Ausilio. Il Direttore Sportivo è considerato 'chiave' dal Presidente Marotta. reddit Calciomercato Inter, 45 milioni per Manu Koné. La Roma fa muro, i nerazzurri preparano la mossa a sorpresa! Le ultimeCalciomercato Inter, 45 milioni per Manu Koné. La Roma fa muro, i nerazzurri preparano la mossa a sorpresa! Le ultime ... calcionews24.com