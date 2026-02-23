Calciomercato Inter | Manuel Akanji resta rebus Benjamin Pavard

L’Inter ha deciso di mantenere Manuel Akanji, spostando Benjamin Pavard fuori dal progetto. La scelta nasce dalla volontà del club di rafforzare la difesa e di puntare sui giocatori già presenti in rosa. Pavard, invece, sta cercando una nuova squadra e il mercato estivo ha visto questa decisione come una delle più importanti per la rosa di Inzaghi. La trattativa tra le parti si è chiusa con questa soluzione.

Insieme all’intuizione di Chivu di trattenere in nerazzurro Francesco Pio Esposito, è stata l’operazione di calciomercato migliore dell’Inter nell’estate 2025: dentro Manuel Akanji, tanti saluti a Benjamin Pavard. Eppure i dubbi sull’uscita del francese e l’entrata dello svizzero erano tanti. Anche chi scrive Classe 1988, dalla ridente terra di Romagna, cresce a piadina e pallone. Laurea breve - anzi brevissima - in Economia, con tesi sul marketing applicato al calcio. Piedi di legno, cuore di stagno: uno stopper degli anni '60 che si ritrova nel dilettantistico mondo pedatorio del duemila. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

Calciomercato, un problema per l’Inter: il caso di Benjamin PavardL’Inter rischia di perdere Benjamin Pavard.

Calciomercato Inter: quadrimestre chiaroscuro per Benjamin Pavard a Marsiglia. La situazioneIl calciomercato dell’Inter ha visto Benjamin Pavard trasferirsi a Marsiglia, segnando un quadrimestre di luci e ombre per il francese.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Inter, Akanji parla del futuro: Punti interrogativi sull'estate, i club chiedono lealtà ma...; Akanji spaventa l'Inter: Futuro? Ci sono molti punti interrogativi; Mercato, l’Inter ha deciso e vuole chiudere: dopo il derby incontrerà gli agenti di…; Inter, Akanji: Il sinistro di Dimarco è tra i migliori tre che abbia mai visto. Cercheremo di ribaltare il risultato di Bodo.

Mercato, ecco la decisione definitiva dell’Inter su Pavard dovesse tornare indietro a giugnoIl riscatto di Pavard da parte dell'OM è tutt'altro che scontato, considerando che di recente l'ex Bayern è finito spesso in panchina ... fcinter1908.it

Akanji e i dubbi sul futuro: Concentrato sull’Inter, però…Akanji parla del futuro e dell’esperienza all’Inter: tra dubbi sul Manchester City e concentrazione sui nerazzurri. europacalcio.it

CALCIOMERCATO ROMA Inter e Juve cancellate https://bit.ly/3MrqoEm - facebook.com facebook

Calciomercato #Inter #Bisseck nel mirino della Premier x.com