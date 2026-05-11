Calcio Serie A | Bologna a 52 Napoli stop in casa
Nella 36ª giornata di Serie A, il Bologna ha ottenuto una vittoria in trasferta contro il Napoli con il punteggio di 3-2, mentre il Napoli ha subito una battuta d’arresto in casa. Nel resto delle partite, il Torino ha battuto il Sassuolo 2-1, l’Udinese ha vinto a Cagliari 2-0, e l’Inter ha sconfitto la Lazio 3-0. La Juventus ha vinto in trasferta contro il Lecce 1-0, mentre il Parma ha superato la Roma 3-2. In altri match, il Milan ha perso contro l’Atalanta 2-
Roma, 10 mag. (askanews) – Questi i risultati e la classifica di serie A dopo Napoli-Bologna 2-3. 36esima giornata Torino-Sassuolo 2-1, Cagliari-Udinese 0-2; Lazio-Inter 0-3; ore Lecce-Juventus 0-1, Verona-Como 0-1; Cremonese-Pisa 3-0; Fiorentina-Genoa 0-0; Parma-Roma 2-3; Milan-Atalanta 2-3. Napoli-Bologna 2-3. Classifica: Inter 85, Napoli 70, Juventus 68, Milan, Roma 67, Como 65, Atalanta 58, Bologna 52, Lazio 51, Udinese 50, Sassuolo 49, Torino 44, Parma 42, Genoa 41, Fiorentina 38, Cagliari 37, Lecce 32, Cremonese 31, Verona 20, Pisa 18 (Inter campione d’Italia. Retrocesse in B Pisa e Verona). 37ª giornata domenica 17 maggio ore 12.30: Como-Parma, Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina, Pisa-Napoli, Roma-Lazio, ore 15 Inter-Verona, ore 18 Atalanta-Bologna, ore 20.🔗 Leggi su Ildenaro.it
Serie A 2025/26 Matchday 11: Bologna vs Napoli - FULL MATCH
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Discussione Partita: Napoli vs Bologna | Serie A | 11 Maggio 18:45 UTC reddit
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