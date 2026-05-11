Calcio Serie A | Bologna a 52 Napoli stop in casa

Nella 36ª giornata di Serie A, il Bologna ha ottenuto una vittoria in trasferta contro il Napoli con il punteggio di 3-2, mentre il Napoli ha subito una battuta d’arresto in casa. Nel resto delle partite, il Torino ha battuto il Sassuolo 2-1, l’Udinese ha vinto a Cagliari 2-0, e l’Inter ha sconfitto la Lazio 3-0. La Juventus ha vinto in trasferta contro il Lecce 1-0, mentre il Parma ha superato la Roma 3-2. In altri match, il Milan ha perso contro l’Atalanta 2-

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui