Il presidente della squadra si è recato a Superga per onorare il Grande Torino. Dopo essersi fermato in silenzio davanti alla lapide, ha visitato la basilica accompagnato da un sacerdote. L'evento si è svolto in un’atmosfera di rispetto e raccoglimento, con la presenza di alcuni partecipanti che hanno assistito alla visita. La giornata ha visto un momento di commemorazione dedicato alla squadra storica.

Nei suoi ventuno anni di presidenza è sempre salito a Superga, ogni anno, per onorare il Grande Torino. Lo aveva fatto anche durante la pandemia, nel 2020, accompagnato da Franco Ossola (figlio omonimo del grande campione) e da Susanna Egri (figlia del direttore tecnico del Grande Torino). Ieri il presidente del Toro, Urbano Cairo, ha scelto una giornata dal forte valore storico per arrampicarsi a Superga e portare il saluto agli Invincibili: l’11 maggio 1947, infatti, al Comunale di Torino si giocava l’amichevole tra Italia e Ungheria (vittoria italiana per 3-2). È una partita passata alla storia perché la formazione azzurra era composta da dieci calciatori del Grande Torino (non giocò solo il portiere Bacigalupo).🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Cairo sale a Superga per l'omaggio al Grande Torino

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