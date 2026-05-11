Cai Nutrizione i mangimi ' sartoriali' aumentano il fatturato | +5.9% 134 milioni i ricavi

Da parmatoday.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

CAI Nutrizione, azienda specializzata nella produzione di mangimi su misura, ha registrato un aumento del fatturato del 5,9%, raggiungendo i 134 milioni di euro. Fondata alla fine del 2023, questa realtà fa parte dei Consorzi Agrari d’Italia e ha stabilimenti a Parma, Mantova, Verona e Cortona. Nei giorni scorsi, si sono svolti interventi di rafforzamento da parte del management, che ha annunciato ulteriori sviluppo nel settore.

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CAI Nutrizione, polo mangimistico di Consorzi Agrari d’Italia a supporto del mondo degli allevatori nato a fine 2023 e con ramificazione produttiva a Parma, Mantova, Verona e Cortona, si conferma realtà dinamica in costante crescita e l’azione del management è stata promossa nei giorni scorsi con.🔗 Leggi su Parmatoday.it

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