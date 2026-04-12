In un clima di tensione tra le istituzioni europee e il governo italiano, si intensificano le manovre sul futuro della Rai. La proroga concessa permette di mantenere in funzione alcune decisioni, mentre si delineano i possibili cambiamenti nella gestione dell’azienda radiotelevisiva. Tra le vicende, si parla di un “risiko” di poteri che coinvolge ambienti di Palazzo e Bruxelles, con il rischio di influenze sulla direzione e sulle scelte strategiche dell’emittente.

Caro direttore, finché c’è proroga c’è speranza. Questa volta a beneficiarne potrebbe essere il «piccolo mondo antico» della Rai, il nostro personale Stretto di Hormuz. L’incubo di Viale Mazzini ha un nome e un cognome: European Media Freedom Act. Il regolamento europeo — direttamente applicabile in quanto atto erga omnes — è entrato in vigore l’8 agosto 2025. Ciò significa che l’Italia si trova già in una condizione di ritardo, soprattutto sul fronte della riforma della governance Rai. Il Cda in carica nasce infatti dall’impianto della «legge Renzi», che ha rafforzato il peso del governo nelle nomine e nei conti. Per questo sono in corso...🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Bisignani: tra Bruxelles e Palazzo in onda il risiko dei poteri sulla Rai

Tra inchieste e urne: l’onda d’urto di “Eventopoli” travolge la corsa a Palazzo dei GigantiL'inchiesta giudiziaria sulla gestione degli eventi e gli avvisi di garanzia notificati a esponenti politici di primo piano non sono più solo una...

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