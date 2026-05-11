Bove | Il derby Roma-Lazio? Preferisco vederlo a casa perché così sono più tranquillo

In occasione delle celebrazioni per gli 80 anni della Boreale, squadra in cui è cresciuto, Edoardo Bove ha rilasciato alcune dichiarazioni sul suo rapporto con il calcio e i suoi impegni futuri. Ha parlato delle sue esperienze con il Watford e la Fiorentina, oltre alla squadra di appartenenza, la Roma. Riguardo al derby tra Roma e Lazio, ha detto di preferirlo da casa per sentirsi più tranquillo.

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