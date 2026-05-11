Bosnia l’era Barbarez entra nel vivo | la lista del Mondiale presenta un mix di veterani e volti nuovi

La nazionale della Bosnia ed Erzegovina ha annunciato la rosa dei giocatori convocati per i prossimi Mondiali, sotto la guida del commissario tecnico Barbarez. La squadra comprende una combinazione di esperti con numerose presenze in nazionale e giovani promesse che cercano spazio nel torneo. La formazione si prepara a disputare la competizione con un mix di esperienza e novità, puntando a rappresentare il paese in questa grande manifestazione calcistica.

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