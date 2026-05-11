Bologna corsaro a Napoli 3-2 al Maradona

Il Bologna ha vinto 3-2 contro il Napoli allo stadio Maradona, rovesciando i pronostici della vigilia. La partita ha visto il Bologna prevalere sui padroni di casa, che non sono riusciti a consolidare matematicamente il loro posto in Champions League. La sfida si è conclusa con il risultato di tre a due, lasciando il Napoli con ancora delle speranze di qualificazione.

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AGI - Pronostici ribaltati al Maradona, dove il Bologna si impone per 3-2 ai danni del Napoli che manca l'aritmetica conquista di un posto in Champions. Sotto 0-2 dopo i gol di Bernardeschi e Orsolini, la squadra di Conte rimonta con Di Lorenzo e Alisson ma Rowe in pieno recupero mette il sigillo su una vittoria di prestigio per la formazione emiliana. Il risultato si sblocca in favore degli ospiti dopo soli dieci minuti. Bernardeschi taglia tutto il campo da destra a sinistra, appoggia la palla a Miranda e se la fa restituire, prima di scagliare un gran sinistro a mezza altezza sul palo lontano che lascia di sasso Milinkovic-Savic. Due minuti dopo è Miranda a sfiorare il raddoppio con un mancino in girata che si stampa sull'incrocio dei pali.🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Bologna corsaro a Napoli, 3-2 al "Maradona" ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Napoli-Bologna 0-0, inizia il match al Maradona (LIVE)Il Napoli di Conte affronta il Bologna allo stadio Maradona per chiudere il turno di Serie A. Napoli-Bologna: lo chef stellato Lombardo porta il gusto al Maradona? Punti chiave Cosa porterà lo chef stellato sulle tavole del Maradona? Come cambierà l'esperienza degli spettatori nelle tribune privilegiate?...