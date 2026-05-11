Blocco sul ponte Bailey | due ore di stop tra Sordevolo e Biella

Un blocco di due ore sul ponte Bailey tra Sordevolo e Biella ha causato la sospensione temporanea del traffico sulla strada principale. Durante il periodo di chiusura, sono stati indicati percorsi alternativi per deviare i veicoli e ridurre i disagi. La viabilità verso la Valle Elvo è stata interessata, con alcune deviazioni segnalate per chi percorre questa direttrice durante il blocco.

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? Punti chiave Quali percorsi alternativi sono stati predisposti per evitare il traffico?. Come influirà questo blocco sulla viabilità verso la Valle Elvo?. Perché è necessario un intervento urgente proprio sulla struttura Bailey?. Quando tornerà la circolazione normale tra Sordevolo e Biella?.? In Breve Interventi urgenti al km 7 tra le 10:00 e le 12:00 di lunedì 11 maggio 2026.. Deviazioni previste tramite i nodi stradali di Barazzetto-Vandorno e Occhieppo Superiore.. Struttura Bailey installata dopo i danni causati dall'alluvione dell'aprile 2025.. Manutenzione necessaria per garantire il collegamento vitale tra Valle Elvo e Biella.. Tra le 10 e le 12 di questo lunedì 11 maggio 2026, il traffico sulla strada che collega Sordevolo a Biella subirà un blocco totale in corrispondenza del chilometro 7.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Blocco sul ponte Bailey: due ore di stop tra Sordevolo e Biella ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Ponte Bailey in pensione. Quattordici mesi di lavori. Il via tra poche settimane. Investimento da 1,6 milioniDopo dodici anni di attesa e milioni di euro spesi in canoni di noleggio, il ponte Bailey tra via Leone X e via Crispi si avvia finalmente verso la... Nuovo stop alla circolazione sul ponte Garibaldi: 4 giorni di cantieri Brt, divieti nelle ore notturneLe disposizioni del Comune saranno valide elle notti di martedì 7, mercoledì 8, giovedì 9 e venerdì 10 aprile, dalle 23.