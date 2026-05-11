Blocco sul ponte Bailey | due ore di stop tra Sordevolo e Biella
Un blocco di due ore sul ponte Bailey tra Sordevolo e Biella ha causato la sospensione temporanea del traffico sulla strada principale. Durante il periodo di chiusura, sono stati indicati percorsi alternativi per deviare i veicoli e ridurre i disagi. La viabilità verso la Valle Elvo è stata interessata, con alcune deviazioni segnalate per chi percorre questa direttrice durante il blocco.
? Punti chiave Quali percorsi alternativi sono stati predisposti per evitare il traffico?. Come influirà questo blocco sulla viabilità verso la Valle Elvo?. Perché è necessario un intervento urgente proprio sulla struttura Bailey?. Quando tornerà la circolazione normale tra Sordevolo e Biella?.? In Breve Interventi urgenti al km 7 tra le 10:00 e le 12:00 di lunedì 11 maggio 2026.. Deviazioni previste tramite i nodi stradali di Barazzetto-Vandorno e Occhieppo Superiore.. Struttura Bailey installata dopo i danni causati dall'alluvione dell'aprile 2025.. Manutenzione necessaria per garantire il collegamento vitale tra Valle Elvo e Biella.. Tra le 10 e le 12 di questo lunedì 11 maggio 2026, il traffico sulla strada che collega Sordevolo a Biella subirà un blocco totale in corrispondenza del chilometro 7.🔗 Leggi su Ameve.eu
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