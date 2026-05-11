Biglietto unico Micalizzi | Una richiesta che va raccolta dalla Regione
Un'idea che sta trovando accordo tra vari amministratori locali del territorio padovano riguarda l’adozione di un biglietto unico per i mezzi di trasporto pubblico. La proposta, sostenuta dal Partito Democratico, ha ottenuto consensi anche in diversi Consigli comunali, e ora si chiede che la Regione prenda in carico questa richiesta e la trasformi in iniziative pratiche concrete.
«L’iniziativa che vede impegnato il Partito Democratico ma che sta registrando un ampio consenso trasversale in diversi Consigli comunali del territorio padovano, relativa alla richiesta di introdurre il biglietto unico in Veneto, va raccolta dalla Regione e tradotta in fatti concreti». Questo è.🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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