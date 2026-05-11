Biglietto unico Micalizzi | Una richiesta che va raccolta dalla Regione

Un'idea che sta trovando accordo tra vari amministratori locali del territorio padovano riguarda l’adozione di un biglietto unico per i mezzi di trasporto pubblico. La proposta, sostenuta dal Partito Democratico, ha ottenuto consensi anche in diversi Consigli comunali, e ora si chiede che la Regione prenda in carico questa richiesta e la trasformi in iniziative pratiche concrete.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui