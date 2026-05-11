Biennale d’Arte 2026 | Tra Potere Memoria e Corpi Ribelli

La Biennale d’Arte 2026 si svolgerà tra i Giardini e l’Arsenale, due sedi storiche della manifestazione. Quest’anno il tema centrale riguarda il rapporto tra potere, memoria e corpi ribelli, con opere di numerosi artisti internazionali. Tuttavia, le decisioni del presidente della manifestazione hanno suscitato discussioni tra gli organizzatori e il pubblico, portando l’attenzione anche sugli aspetti politici che circondano l’evento. La kermesse si prepara a essere uno degli appuntamenti più seguiti dell’anno nel mondo dell’arte.

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La Biennale di Venezia del 2026 si conferma l’evento artistico più importante del mondo, divisa tra la bellezza storica dei Giardini e il fascino industriale dell’Arsenale, ma quest’anno il dibattito politico è acceso a causa delle scelte del presidente Pietrangelo Buttafuoco. La decisione di accettare il padiglione della Russia solleva molti dubbi: credo infatti che non dovrebbero essere ospitate nazioni che invadono altri paesi e che non rispettano ne il diritto internazionale, ne i confini legittimi degli stati ne, le risoluzioni dell’ONU come la Russia di Putin, l’America di Trump o l’Israele di Netanyahu, perché se si accolgono governi...🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Biennale d’Arte 2026: Tra Potere, Memoria e Corpi Ribelli ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Corpi-batacchi, fluidi corporei, voci sussurrate. Austria e Polonia alla Biennale Arte 2026 Biennale Venezia: l’arte delle sfumature tra memoria e IA? Cosa scoprirai Come può l'intelligenza artificiale dialogare con la pittura tradizionale? Cosa nasconde il tema In Minor Keys tra le opere esposte?... Argomenti più discussi: Biennale Arte 2026: In Minor Keys; Biennale Arte 2026: cosa vedere oggi tra mostre ed eventi collaterali; Una Biennale in tono minore? Niente affatto; Ecco cosa ci è piaciuto e cosa no della Biennale d’Arte 2026 a Venezia. Nodo @la_Biennale di Venezia. Oggi intervengo sulla questione del rapporto tra #arte e #politica internazionale. #Venezia come campo di forze tra immaginazione artistica e cartografia del potere. Su Avvenire in edicola. x.com Bruxelles tenta di ricattare la Biennale: 2 milioni di euro ritirati a causa della partecipazione della Russia. Ma dov'era tutta questa energia per Israele? reddit Biennale d’Arte 2026: Tra Potere, Memoria e Corpi RibelliLa Biennale di Venezia del 2026 si conferma l’evento artistico più importante del mondo, divisa tra la bellezza storica dei Giardini e il fascino industriale dell’Arsenale, ma quest’anno il dibattito ... tpi.it