Il confronto tra i piloti nelle competizioni motoristiche torna a essere al centro dell’attenzione, con un possibile duello per il titolo in vista. Nel frattempo, il direttore generale di Aprilia ha annunciato l’introduzione delle Black Rules, un insieme di regole interne per la gestione della squadra. Ha inoltre affermato che i due piloti sono professionisti e conoscono bene le procedure da seguire, senza entrare nel merito di eventuali tensioni o strategie.

In F1 le avevano chiamate “Papaya Rules”. In MotoGP il Ceo dell’Aprilia Massimo Rivola le ha ribattezzate “Black Rules”. Una questione di colori, quello papaya delle McLaren e quello nero delle RS-GP26. Ma soprattutto una questione di regole, quelle che i piloti delle squadre devono rispettare per essere entrambi liberi di correre per giocarsi la vittoria più importante, quella del titolo mondiale. Nessun favoritismo, nessun numero 1 e numero 2 a tavolino, stessa assistenza tecnica; ma guai a mancare nei confronti del dovere supremo, quello di non danneggiare la squadra col proprio comportamento in pista. In McLaren hanno funzionato, l’anno...🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Bezzecchi-Martin, sarà duello per il titolo? Rivola vara le Black Rules Aprilia: ecco cosa sono...

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