Bella Hadid ha dichiarato di sentirsi più serena rispetto al passato. La modella è coinvolta in diversi progetti e ha adottato un nuovo modo di affrontare la vita. Recentemente, è stata scelta come ambasciatrice per un marchio importante. La sua presenza sul mondo della moda si combina con un atteggiamento più tranquillo, che condivide attraverso i social e le interviste.

Questo articolo è pubblicato sul numero 20 di Vanity Fair in edicola fino al 12 maggio 2026. È la nuova Global Make-Up Ambassador di Prada Beauty, brand con un’estetica lucida, concettuale. Negli anni come è cambiata la sua idea di femminilità e di espressione personale? «Bella domanda. Siamo tutti estremamente sfaccettati, anche io ho molte dimensioni diverse. Una volta pensavo che più trucco significasse sentirmi più bella, ma oggi so che less is more. Avere pochi prodotti, versatili e concentrati, è molto più potente che portarsi dietro mille cose. Per questo adoro Prada Touch: lo uso sulle guance, sugli occhi, sulle labbra. Non devo più rovistare nelle borse piene di cosmetici come facevo prima».🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Bella Hadid: «Oggi sono più serena»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Leggi anche: Gigi Hadid chiarisce la sua presenza e quella della sorella Bella Hadid negli Epstein files

Da oggi tutti vogliamo quel Prada Touch alla Bella HadidBella Hadid, tra le modelle più affermate della sua generazione, è stata scelta perché incarna un’idea contemporanea di sicurezza e individualità.

Argomenti più discussi: Bella Hadid: Oggi sono più serena; Bella Hadid ha svelato (in modo discreto) perché non sarà al Met Gala 2026; Bella Hadid, ritorno di fiamma con l'ex Adan Banuelos? Le indiscrezioni dagli Usa; Sacco di ossa: la modella Bella Hadid di nuovo nel mirino.