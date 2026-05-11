Si parla di un possibile ritorno in televisione per Belen Rodriguez, che potrebbe condurre l’Isola dei Famosi nel 2026. Secondo alcune fonti, la showgirl potrebbe essere affiancata da un altro volto noto, anche se non sono stati ancora comunicati i nomi ufficiali. L’indiscrezione circola da alcune settimane e sembra che la produzione stia valutando diverse opzioni per il cast di conduttori.

Isola dei Famosi 2026, Belen Rodriguez verso la conduzione: ecco chi potrebbe affiancarla. Sembra ormai certo che sarà proprio lei, Belen Rodriguez, a condurre la nuova edizione dell’Isola dei Famosi che, come saprete, sarà molto diversa dalle precedenti edizioni. Ma, la showgirl argentina sarà sola oppure accanto a lei ci sarà un co-conduttore? Scopriamo insieme. Manca ancora l’ufficialità ma, stando alle ultime indiscrezioni, sarà Belen Rodriguez a condurre l’edizione 2026 de L’Isola dei Famosi. Un’edizione che, come saprete, sarà piuttosto diversa dalla precedenti, in particolar modo per il fatto che non sarà più in diretta ma registrata e mandata poi in onda in pratica come avviene con “Temptation Island“.🔗 Leggi su Novella2000.it

© Novella2000.it - Belen verso l’Isola dei Famosi: chi potrebbe affiancarla nel nuovo reality

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Argomenti più discussi: Belen Rodriguez verso la conduzione dell’Isola dei Famosi, con lei un partner segreto; Isola dei Famosi 2026, rivoluzione in corso: Belen non condurrà da sola. Cosa cambia; Belen ritorna in tv e conquista l’Isola dei famosi. Ma c’è anche un co-conduttore segreto; Belen Rodriguez torna su Canale 5 con l'Isola dei Famosi (tutta nuova), manca solo una firma: ecco perché.

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