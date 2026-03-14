© US Mediaset Una rivelazione della figlia Hope innesca le preoccupazioni di Brooke Logan nei prossimi episodi di Beautiful. Messa alle strette, la ragazza confessa infatti alla madre di provare dei sentimenti per Finn, il marito di Steffy. Una vera e propria attrazione che Hope non riesce più a controllare, proprio come Finn, che cerca comunque di mantenere le distanze. Maggiori info su quello che accadrà nelle anticipazioni che seguono. Beautiful è in onda, questa settimana, dal lunedì al sabato alle 13:40 su Canale 5. È possibile vederla anche in streaming in diretta ed è disponibile on demand su Mediaset. Beautiful, anticipazioni da lunedì 16 a sabato 21 marzo 2026. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Beautiful, anticipazioni dal 16 al 21 marzo 2026: Hope confessa a Brooke che prova dei sentimenti per Finn

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