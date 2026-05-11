Be my sunshine replica puntata 11 maggio in streaming | Video Mediaset

Da superguidatv.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nuovo appuntamento oggi – lunedì 10 maggio – con la soap turca Be my sunshine ( Ada Masal? ). Nella puntata odierna Poyraz viene trattenuto alla centrale di polizia dopo la violenta scazzottata con Batu, finito in ospedale con una grave ferita alla testa. Ecco il video Mediaset per rivedere l’episodio 34 in replica streaming.🔗 Leggi su Superguidatv.it

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