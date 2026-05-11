Basket4ever Formia trionfa a Napoli | primo posto nel triangolare Fisdir

Basket4ever Formia ha concluso con successo il triangolare Fisdir a Napoli, conquistando il primo posto. Durante la partita contro gli Acilia, i giocatori hanno mantenuto la concentrazione nel finale serrato. La guida della squadra pontina è stata affidata a un allenatore che ha coordinato gli sforzi dei ragazzi, portandoli alla vittoria nel torneo. La competizione si è svolta senza incidenti, evidenziando la preparazione e l’impegno dei partecipanti.

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? Domande chiave Come hanno gestito i ragazzi il finale serrato contro gli Acilia?. Chi ha guidato la squadra pontina verso il trionfo a Napoli?. Perché questa vittoria conferma l'efficacia dei progetti sportivi inclusivi?. Quali sono i prossimi obiettivi tecnici per mantenere questo livello?.? In Breve Vittoria del Don Orione Ercolano contro i Red Foxes con punteggio di 13-8.. Risultati parziali del Basket4ever: 20-13 contro Ercolano e 15-14 contro Acilia.. Torneo disputato domenica mattina presso il Centro Ester di Barra a Napoli.. Evento dedicato a cestisti con Sindrome di Down tra province di Latina e Campania.. Il Basket4ever Formia conquista il primo posto al Triangolare Interregionale Fisdir tenutosi domenica mattina presso il Centro Ester di Barra a Napoli.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Basket4ever Formia trionfa a Napoli: primo posto nel triangolare Fisdir ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Il De Sanctis-Galilei trionfa nel triangolare di calcio a 5Tarantini Time QuotidianoBel successo sportivo per il Liceo De Sanctis-Galilei, che conquista il primo posto nel triangolare di calcio a 5 riservato... Lavori sulla Roma–Napoli via Formia: circolazione sospesa tra Latina e Formia-GaetaLatina, 28 febbraio 2026 – Un nuovo fine settimana di lavori sulla rete ferroviaria lungo la linea Roma–Napoli via Formia.