Basket sotto le stelle a Santa Teresa

Nella centralissima zona della città, un campetto per il basket si distingue tra le strade affollate. Due canestri sono posizionati ai lati di una superficie di cemento, mentre una palla a spicchi rimbalza continuamente tra le mani di alcuni giocatori. Sullo sfondo, si scorgono le luci delle vie principali e l’aggregazione di persone durante i mesi più caldi dell’anno. La scena si svolge in un’atmosfera che unisce sport e socialità.

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In primo piano, un campetto, due canestri e una palla a spicchi che rimbalza. Sullo sfondo, il cuore della città nei mesi più caldi e vivaci dell’anno. Piazza Santa Teresa si prepara a tornare, a grandissima richiesta, la protagonista dell’estate brindisina: si va, infatti, verso il ritorno del playground che nella già scorsa stagione ha acceso i riflettori sul capoluogo adriatico trasformando uno spazio storico in un’arena sportiva a cielo aperto. L'edizione Dopo il successo registrato l’anno passato, Gianpaolo Amatori è pronto a concedere il bis e a regalare di nuovo a cittadini e turisti un’area dove giocare a basket fino a notte inoltrata.🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Basket sotto le stelle a Santa Teresa ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video 12 Days of Christmas Collab: Day 12 @critterscrochet795 Notizie correlate Per 18 anni superiora della Piccola famiglia di Santa Teresa, Ravenna piange suor Maria Teresa GrilliIeri mattina, all'età di 91 anni, se n'è andata suor Maria Teresa Grilli, per 18 anni superiora delle suore della Piccola famiglia di Santa Teresa di...