Barcellona il presidente Yuste ‘spoilera’ il futuro di Flick | È felice qui e si è adattato molto bene al club Il suo rinnovo sarà molto semplice
Il presidente del club ha dichiarato che l’allenatore tedesco si trova bene a Barcellona e si è adattato facilmente alla squadra. Ha aggiunto che il rinnovo del contratto sarà semplice e non ci saranno complicazioni. La squadra ha appena vinto il campionato nazionale, portando entusiasmo tra tifosi e staff. Queste parole arrivano in un momento di grande soddisfazione per il club, che ha appena conquistato un importante trofeo.
Stefano Sensi, rinascita a Cipro e clausola da 300 mila euro: merita una seconda chance in Italia? I tifosi si dividono Josep Martinez punta i piedi: la finale di Coppa Italia per decidere il suo futuro all’Inter! No ad un’altra stagione da vice Pioli torna in panchina? L’ombra di Giuntoli all’Atalanta lo intriga: perché puntare o no su di lui. PRO e CONTRO dell’approdo alla Dea Stefano Sensi, rinascita a Cipro e clausola da 300 mila euro: merita una seconda chance in Italia? I tifosi si dividono Roma Lazio, rebus orario per il derby: spunta l’ipotesi 18:30 di lunedì, ma la Lega e le TV si oppongono! Barcellona, il presidente Yuste ‘spoilera’ il futuro di Flick: «È felice qui e si è adattato molto bene al club.🔗 Leggi su Calcionews24.com
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