Barcellona il presidente Yuste ‘spoilera’ il futuro di Flick | È felice qui e si è adattato molto bene al club Il suo rinnovo sarà molto semplice

Da calcionews24.com 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il presidente del club ha dichiarato che l’allenatore tedesco si trova bene a Barcellona e si è adattato facilmente alla squadra. Ha aggiunto che il rinnovo del contratto sarà semplice e non ci saranno complicazioni. La squadra ha appena vinto il campionato nazionale, portando entusiasmo tra tifosi e staff. Queste parole arrivano in un momento di grande soddisfazione per il club, che ha appena conquistato un importante trofeo.

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