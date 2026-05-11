Banca Akros si evolve e punta sulle Mid-Cap
Banca Akros si sta concentrando sempre più sulle società Mid-Cap, spostando l’attenzione dall’attività di investimento e consulenza finanziaria rivolta a grandi imprese e investitori istituzionali. La banca, specializzata in corporate e investment banking, ha annunciato una strategia di sviluppo che mira a rafforzare la presenza nel segmento delle imprese di medie dimensioni, con l’obiettivo di ampliare la propria offerta e consolidare la posizione nel settore.
BANCA Akros è banca di investimento specializzata in attività di corporate & investment banking per imprese, investitori e istituzioni finanziarie. Fondata nel 1997 a Milano, dal 1998 entra nel Gruppo Banca Popolare di Milano e dal 2017, dopo la fusione Bpm–Banco Popolare, fa parte del Gruppo Banco Bpm, oggi tra i principali intermediari creditizi del panorama bancario italiano. Banca Akros negli ultimi anni ha avviato un processo di trasformazione ed evoluzione che, in coerenza con l’appartenenza al Gruppo Banco Bpm, le ha consentito di focalizzarsi sempre di più su segmenti di business di rilevanza strategica e su prodotti a elevato valore aggiunto per la clientela di riferimento core e istituzionale.🔗 Leggi su Quotidiano.net
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