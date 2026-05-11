Banca Akros si evolve e punta sulle Mid-Cap

Banca Akros si sta concentrando sempre più sulle società Mid-Cap, spostando l’attenzione dall’attività di investimento e consulenza finanziaria rivolta a grandi imprese e investitori istituzionali. La banca, specializzata in corporate e investment banking, ha annunciato una strategia di sviluppo che mira a rafforzare la presenza nel segmento delle imprese di medie dimensioni, con l’obiettivo di ampliare la propria offerta e consolidare la posizione nel settore.

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