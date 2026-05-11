A Lugano, una tecnica chiamata MicroTESE viene utilizzata per trattare l'azoospermia, una condizione che impedisce la presenza di spermatozoi nel liquido seminale. Questa procedura permette di individuare spermatozoi funzionanti in circa il 70% dei casi. Recenti sviluppi includono nuovi test di analisi genomica che aiutano a identificare meglio le cause di questa condizione. La sincronizzazione temporale tra intervento e analisi può influenzare le possibilità di successo.

? Punti chiave Come può la sincronizzazione temporale aumentare le probabilità di successo?. Cosa permette di individuare i nuovi test di analisi genomica?. Perché l'uso di campioni freschi supera i vecchi metodi congelati?. Quali vantaggi offre la microchirurgia rispetto alle diagnosi tradizionali?.? In Breve La tecnica MicroTESE individua focolai di spermatogenesi nel 57-59% dei casi analizzati.. La sincronizzazione tra MicroTESE e pick-up ovocitario garantisce l'uso di campioni freschi.. Il sequenziamento Long-Read Sequencing permette analisi genomiche e diagnostiche personalizzate avanzate.. Il protocollo Next Fertility Procrea Lugano migliora la qualità biologica degli embrioni.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Azoospermia: la tecnica MicroTESE a Lugano aiuta il 70% dei pazienti

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