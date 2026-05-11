Autovelox a Verona | le strade monitorate questa settimana dalla polizia locale
Continuano anche in questa settimana i controlli della polizia locale di Verona lungo le strade cittadine. Le pattuglie sono impegnate nell’utilizzo di autovelox per verificare la velocità dei veicoli in transito. La presenza degli autovelox riguarda diverse arterie principali e strade secondarie della città, con l’obiettivo di monitorare il rispetto dei limiti di velocità. I controlli vengono effettuati quotidianamente durante tutto il giorno.
Proseguono anche questa settimana i controlli della polizia locale di Verona per contrastare la velocità eccessiva dei veicoli sulle strade cittadine.Da lunedì 11 a domenica 17 maggio, le pattuglie dedicate alle verifiche con autovelox e telelaser, sono in servizio sulle seguenti strade: via.🔗 Leggi su Veronasera.it
Mancano agenti alla Polizia locale di Verona
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