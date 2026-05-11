Aste OK Cassazione annulla ordinanza sul sequestro A&G Srl | nuovo giudizio a Napoli

La Corte di Cassazione, Prima Sezione, ha annullato l’ordinanza emessa in merito al sequestro di A&G S.r.l., ordinando un nuovo giudizio che si terrà a Napoli. La decisione riguarda il procedimento legato a un’operazione di sequestro che coinvolgeva l’azienda, e ora il caso dovrà essere riesaminato dalla magistratura partenopea. La sentenza si basa su motivazioni di natura legale e formale, senza entrare nel merito delle accuse.

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