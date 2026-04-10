L' inchiesta sui lavoratori sfruttati la Cassazione annulla la misura cautelare | nuovo esame sul caso Sikelia Oil

La Corte di Cassazione ha deciso di annullare con rinvio l’ordinanza del Tribunale del Riesame di Messina che aveva mantenuto gli arresti domiciliari nei confronti di un imputato nel procedimento riguardante presunti sfruttamenti lavorativi. La decisione è arrivata dopo un’udienza della Quarta Sezione penale, presieduta dalla giudice Lucia Vignale e con l’estensore Vincenzo Pezzella. La vicenda riguarda il caso Sikelia Oil, oggetto di un’indagine sulla condizione dei lavoratori coinvolti.

La Quarta Sezione penale della Corte di Cassazione, presieduta da Lucia Vignale con estensore il consigliere Vincenzo Pezzella, ha annullato con rinvio l’ordinanza del Tribunale del riesame di Messina che aveva confermato la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di Maurizio. 🔗 Leggi su Messinatoday.it Omicidio Mattarella, la Cassazione annulla la misura cautelare per l'ex prefetto Filippo PiritoreLa Cassazione ha annullato senza rinvio la misura cautelare degli arresti domiciliari disposta dal gip di Palermo nei confronti di Filippo Piritore ,... La donna trovata morta sul torrente, Cassazione annulla custodia cautelare per l’ex dj CoricaI giudici della prima sezione della Corte di Cassazione hanno annullato l’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di Michelangelo Corica, 60...