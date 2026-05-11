A Assisi, un gruppo di giovani chef sta riscoprendo e reinterpretando le ricette tradizionali dell'Umbria dell’Ottocento, portandole nel presente con piatti moderni. La ricerca storica che ha supportato questa iniziativa è stata condotta da esperti del settore, che hanno analizzato antichi testi e ricette dimenticate, fornendo ai cuochi gli strumenti per adattare i sapori del passato a tecniche e ingredienti attuali.

? Domande chiave Come hanno trasformato le ricette dell'Ottocento in piatti contemporanei?. Chi ha guidato la ricerca storica per questi giovani chef?. Perché questo progetto è fondamentale per il Palio del Cupolone?. Quali ingredienti locali hanno scelto gli studenti per la loro ricerca?.? In Breve Chef Oriano Broccatelli ha coordinato la ricerca storica e gastronomica degli studenti.. Progetto legato al Palio del Cupolone previsto dal 12 al 20 giugno 2026.. Floritelli Cucine ha fornito supporto logistico e attrezzature per le dimostrazioni pratiche.. L'evento al Palazzetto del Capitano del Perdono celebra la decima edizione del Palio.. Gli...🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Assisi, giovani chef rivivono la cucina umbra: dall’800 a oggi

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Rave party sulle colline toscane, l’allarme: “Festa festa con 800 giovani dall’Italia e dall’estero”Montecatini Valdicecina (Pisa), 5 aprile 2026 – Da ieri sera, sabato 4 aprile, è in corso un rave party nel parco eolico di Montecatini Valdicecina.

Rave party nel parco eolico di Montecatini Val di Cecina, radunati oltre 800 giovani dall’Italia e dall’esteroCirca 800 persone hanno partecipato a un rave party che si è tenuto nel parco eolico di Montecatini Val di Cecina, in provincia di Pisa.