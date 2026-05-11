Arrestato per tre volte in 72 ore battuto ogni record

Un uomo di 40 anni è stato arrestato tre volte in appena 72 ore. Nonostante il divieto di avvicinamento e l’uso del braccialetto elettronico, ha violato più volte la restrizione che gli impedisce di trovarsi vicino alla madre. Le forze dell’ordine hanno eseguito le tre misure cautelari nel giro di tre giorni, registrando così un record nella gestione di questa situazione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Arrestato per tre volte nell'arco di 72 ore. Ha battuto ogni record il 40enne che, nonostante il divieto di avvicinamento e il braccialetto elettronico, continua a violare la prescrizione che gli vieta di trovarsi nei pressi della madre. Questa volta l'uomo, sottoposto alla misura cautelare per.🔗 Leggi su Riminitoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Brescia record di crisi ambientali: un’emergenza ogni 72 oreUn rapporto dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente ha evidenziato una situazione preoccupante per il territorio bresciano, che nel... Lombardia: 16 trapianti in 72 ore, un record sanitario senza precedentiLa Lombardia ha registrato un nuovo primato sanitario: in sole 72 ore sono stati eseguiti sedici trapianti d’organo. Argomenti più discussi: Tenta di rubare 120 euro di vestiti, poi aggredisce tre volte gli agenti: arrestato 21enne a Savona; Anno orribile per l’uomo che vinse 167 milioni di dollari alla lotteria del Kentucky: arrestato tre volte, poi un incidente che lo ha lasciato 21 giorni in coma - Il video; Sangue alla Foce e inseguimento: sfregia un 19enne e scappa due volte, anche dalla questura; Entra in casa della ex e accoltella il nuovo compagno: 41enne arrestato per tentato omicidio. Questi soldi non hanno fatto la felicità . Anno orribile per l’uomo che vinse 167 milioni di dollari alla lotteria del Kentucky: arrestato tre volte, poi un incidente che lo ha lasciato 21 giorni in coma – Il video open.online/2026/05/07/jam… x.com Aiuto! Ho fallito quattro volte, sono in un vicolo cieco! reddit Rimini, arrestato tre volte in pochi giorni: viola ancora il divieto di avvicinamentoPer la terza volta in pochi giorni, i Carabinieri della Compagnia di Rimini hanno arrestato un 40enne riminese, accusato di aver violato i provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e il ... altarimini.it