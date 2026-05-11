Secondo quanto riportato da una testata giornalistica, la casa di moda appartenente al defunto stilista starebbe considerando la vendita di una quota del 15% della società. La partecipazione sarebbe suddivisa in tre parti uguali e potrebbe essere venduta a tre diverse aziende del settore cosmetico e del lusso. La decisione sarebbe ancora in fase di valutazione e non sono stati ancora definiti i dettagli della possibile operazione.

Armani valuta la vendita? Secondo La Repubblica, la casa di moda del defunto stilista potrebbe cedere una partecipazione del 15% della società, da suddividere in tre quote uguali. Ma la vera novità è che questa operazione potrebbe coinvolgere tutti e tre i gruppi indicati nel testamento di Re Giorgio: LVMH, EssilorLuxottica, e L’Oréal. Armani e la vendita: tre società potrebbero ricevere il 15% (in quote tutte uguali). Lo stilista, scomparso lo scorso settembre all’età di 91 anni, aveva inserito nel testamento dell’azienda le tre società come possibili acquirenti delle quote. Presenti, infatti, il gruppo francese del lusso LVMH e due partner commerciali: il colosso del beauty L’Oréal e il gruppo EssilorLuxottica.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Armani valuta una vendita del 15% (a L’Oréal, LVMH o EssilorLuxottica)

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