Arci Modena | Gerardo Bisaccia guida i 150 circoli provinciali

Gerardo Bisaccia è stato scelto per guidare i 150 circoli dell'Arci nella provincia di Modena. La nomina arriva con l'obiettivo di coordinare le attività socio-educative e organizzare eventi a livello locale. La sua presenza alla guida rappresenta un cambiamento per l'associazione, che conta numerosi circoli distribuiti sul territorio. Le riunioni di presentazione e i primi incontri con i soci si sono tenuti nelle ultime settimane.

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? Punti chiave Chi è l'uomo scelto per guidare i 150 circoli modenesi?. Come cambieranno le attività socio-educative con la nuova presidenza?. Quali sono le priorità per unire città e piccoli borghi?. Perché il nuovo programma punta sulla sfida contro la tempesta?.? In Breve Elezione avvenuta sabato 9 maggio presso la sede di Arci Soliera.. Gerardo Bisaccia succede ad Anna Lisa Lamazzi dopo due mandati presidenziali.. L'organizzazione coordina una rete capillare di 150 circoli sul territorio modenese.. Il programma punta a consolidare progetti socio-educativi e rapporti con le istituzioni.. Il consiglio direttivo di Arci Modena ha eletto all’unanimità Gerardo Bisaccia a presidente provinciale durante il congresso tenutosi sabato 9 maggio presso la sede di Arci Soliera.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Arci Modena: Gerardo Bisaccia guida i 150 circoli provinciali ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Il nuovo presidente di Arci Modena è Gerardo Bisaccia, in provincia 150 circoliGerardo Bisaccia è il nuovo presidente provinciale di Arci Modena, eletto all'unanimità dal consiglio direttivo in occasione del Congresso... Leggi anche: Guida: Bcaa 8:1:1, 150 Compresse Vitastrong |