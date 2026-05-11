Archivio Foto Locchi | tre decenni di storia fiorentina a Villa Bardini

L’Archivio Foto Locchi, che raccoglie immagini di Firenze, si trova a Villa Bardini e copre un arco temporale di circa trent’anni. La collezione comprende fotografie che documentano momenti, luoghi e personaggi della città, offrendo uno sguardo sulla sua evoluzione nel tempo. L’esposizione è visitabile dal pubblico, con opere conservate e mostrate in modo da valorizzare il patrimonio fotografico locale.

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