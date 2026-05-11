Archivio Foto Locchi | tre decenni di storia fiorentina a Villa Bardini
L’Archivio Foto Locchi, che raccoglie immagini di Firenze, si trova a Villa Bardini e copre un arco temporale di circa trent’anni. La collezione comprende fotografie che documentano momenti, luoghi e personaggi della città, offrendo uno sguardo sulla sua evoluzione nel tempo. L’esposizione è visitabile dal pubblico, con opere conservate e mostrate in modo da valorizzare il patrimonio fotografico locale.
Firenze, 11 maggio 2026 – Atmosfere, suggestioni, cambiamenti. Non è un semplice racconto, ma un ricordo collettivo, potente e contradditorio, unico e stratificato: la mostra "Firenze ' 50, ' 60, ' 70: Immagini dall'Archivio Foto Locchi" - visitabile fino al 18 ottobre a Villa Bardini - è un viaggio lungo tre decenni nell'identità fiorentina, un percorso di 150 immagini che condensano la cronaca quotidiana della città con i valori della sua comunità: precisione e lirismo, razionalità e utopia. L'esposizione curata da Giovanna Uzzani "dà continuità all'impegno concreto che abbiamo preso di valorizzare il patrimonio immateriale di Firenze -...🔗 Leggi su Lanazione.it
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A Villa Bardini la mostra "Firenze ’50 ’60 ’70", un viaggio nella storia fiorentina attraverso le immagini dell’Archivio Foto LocchiDal 7 maggio al 18 ottobre, a Villa Bardini, si terrà la mostra Firenze ‘50 ’60 ’70.
All'Archivio di Stato tre giorni tra storia e didattica: dal mercato medievale alla città dei muliniTre appuntamenti per riscoprire la storia di Piacenza attraverso documenti d’archivio, attività didattiche e il coinvolgimento diretto degli studenti.
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Un racconto per immagini che intreccia memoria e identità, restituendo il volto mutevole della città tra crisi e trasformazione. La mostra Firenze ’50 ’60 ’70 con l'obiettivo dell’Archivio Foto Locchi aperta fino al 18 ottobre a Villa Bardini ?? C?s????? B?? facebook
Un racconto che intreccia memoria e identità, restituendo il volto mutevole della città. La mostra Firenze ’50 ’60 ’70 con l'obiettivo dell’Archivio Foto Locchi fino al 18 ottobre a Villa Bardini ?? C?s????? B?????? bit.ly/firenzearchivi… Ph © Archivio Foto x.com
Archivio Foto Locchi: tre decenni di storia fiorentina a Villa BardiniFino al 18 ottobre, la mostra fotografica curata da Giovanna Uzzani presenta 150 immagini di cronaca cittadina che raccontano tre decadi - 50', 60, 70' - arte, sport, società, cultura e vita quotidian ... lanazione.it