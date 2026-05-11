Approvato il bilancio della Fondazione | stanziati 340mila euro per 78 progetti

La Fondazione Cassa di Risparmio di Cesena ha approvato il bilancio relativo all’anno 2025, registrando un avanzo di 374 mila euro. Nel documento sono stati stanziati 340 mila euro per finanziare 78 progetti. La somma complessiva delle risorse e la suddivisione tra i vari interventi sono state rese pubbliche con l’approvazione del bilancio.

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La Fondazione Cassa di Risparmio di Cesena ha chiuso il bilancio 2025 con un avanzo di esercizio di 374.720 euro e un patrimonio complessivo di 17,7 milioni di euro. L'ente ha presentato i dati lo scorso 9 maggio presso l’Abbazia del Monte, definendo i risultati raggiunti come il frutto di “un.🔗 Leggi su Cesenatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Il bilancio consuntivo della Fondazione approvato all’unanimitàIl Consiglio Generale della Fondazione di Piacenza e Vigevano, organo d’indirizzo dell’ente di via Sant’Eufemia, ha approvato ieri sera all’unanimità... Argomenti più discussi: Deposito Bilancio 2026: nuova guida Unioncamere; Terni Reti, approvato il bilancio e confermato Alessandro Campi; Approvato il bilancio consuntivo 2025 dell’ENPACL; Approvato il bilancio della Fondazione: stanziati 340mila euro per 78 progetti. Finpiemonte: approvato il bilancio 2025. Valore della produzione record a 8,1 milioni di euro, oltre 340 milioni di agevolazioni al territorio x.com Bacoli, approvato il settimo bilancio consecutivo: «Evento mai accaduto negli ultimi 40 anni»Bacoli approva il bilancio consuntivo 2025 e centra un risultato che l’amministrazione definisce storico. Il documento contabile è passato in consiglio comunale con 12 ... ilmattino.it