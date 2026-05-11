Apmarr rinnova il direttivo Antonella Celano confermata presidente

L'Associazione nazionale persone con malattie reumatologiche ha annunciato il rinnovo del proprio direttivo. Antonella Celano è stata confermata nel ruolo di presidente, con un nuovo mandato. La decisione è stata comunicata durante un'assemblea che si è svolta recentemente. La conferma del direttivo riguarda anche altri componenti dell'organismo, mantenendo così la guida attuale dell'associazione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Roma, 11 mag. (Adnkronos Salute) - L'Associazione nazionale persone con malattie reumatologiche e rare (Apmarr Aps ets) rinnova il proprio consiglio direttivo e conferma alla presidenza Antonella Celano, punto di riferimento nazionale nell'ambito della tutela dei diritti delle persone affette da patologie reumatologiche e rare. Confermata anche Italia Agresta, come vicepresidente e i consiglieri Giacomina Durante, Mauro D'Antonio, Ferdinando Cedrone, Sonia Middei, mentre fanno il loro ingresso nel direttivo i consiglieri Irene Avaltroni, Carla Caprio, Graziano Di Giacomantonio. Fondata nel 1984, Apmarr è oggi una delle principali realtà associative italiane impegnate nella tutela del diritto alla salute delle persone con malattie reumatologiche e rare.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Apmarr rinnova il direttivo, Antonella Celano confermata presidente ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Salute, Celano (Apmarr): "Serve cultura One health che coinvolga pazienti, ambiente, comunità"