Apmarr rinnova il direttivo Antonella Celano confermata presidente
L'Associazione nazionale persone con malattie reumatologiche ha annunciato il rinnovo del proprio direttivo. Antonella Celano è stata confermata nel ruolo di presidente, con un nuovo mandato. La decisione è stata comunicata durante un'assemblea che si è svolta recentemente. La conferma del direttivo riguarda anche altri componenti dell'organismo, mantenendo così la guida attuale dell'associazione.
Roma, 11 mag. (Adnkronos Salute) - L'Associazione nazionale persone con malattie reumatologiche e rare (Apmarr Aps ets) rinnova il proprio consiglio direttivo e conferma alla presidenza Antonella Celano, punto di riferimento nazionale nell'ambito della tutela dei diritti delle persone affette da patologie reumatologiche e rare. Confermata anche Italia Agresta, come vicepresidente e i consiglieri Giacomina Durante, Mauro D'Antonio, Ferdinando Cedrone, Sonia Middei, mentre fanno il loro ingresso nel direttivo i consiglieri Irene Avaltroni, Carla Caprio, Graziano Di Giacomantonio. Fondata nel 1984, Apmarr è oggi una delle principali realtà associative italiane impegnate nella tutela del diritto alla salute delle persone con malattie reumatologiche e rare.🔗 Leggi su Iltempo.it
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